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11:00, 13 апреля 2024 года В Орловской области проверяют тревожные кнопки Плановые мероприятия проходят в учебных заведениях.







В скором времени на Орловщине стартует летняя оздоровительная кампания. Стало известно, что с охраной лагерей полиции будет помогать "Бригада Катукова".



Плановые проверки работы тревожных кнопок уже начались. Такая кнопка – неотъемлемая часть охранной системы. К ее помощи прибегают в ситуациях, требующих мгновенной реакции.



Помимо этого, сотрудники Росгвардии рассказывают молодому поколению о том, как не стать жертвой террористов.



– Лекция была очень полезна, потому что мало где освещают такую информацию, - отметила одна из слушательниц.





Владимир Маряшин



