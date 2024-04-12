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16:49, 12 апреля 2024 года Дубль ФК "Орел" начинает путь в первенстве Союза федерации футбола "Центр" "Зелено-белые" поехали на выезд в Смоленск.





Дубль ФК "Орел" начинает свой путь в первенстве Союза федерации футбола "Центр". Первый матч команда проведет на выезде в Смоленске 13 апреля. Соперник — местный "Университет спорта".



Начало матча в 15:00, трансляция будет доступна в социальных сетях первенства.



Напомним, официальный дубль у "зелено-белых" вновь появился с возвращением профессионального статуса. В составе — игроки 2005–2006 годов рождения, а также футболисты, выступающие в НСФЛ в составе команды ОГУ имени Тургенева.





Анастасия Дорохова



