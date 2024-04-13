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9:00, 13 апреля 2024 года В поселке Стальной конь под Орлом благоустроят спорплощадку Работы запланированы на 2024 год.



Фото: архив

В Орловском муниципальном округе приведут в порядок спортивную площадку. С такой просьбой к начальнику Управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максиму Травникову обратилась жительница поселка Стальной конь Татьяна Теплова. Прием граждан по личным вопросам состоялся в режиме видеоконференции с участием первого заместителя губернатора Орловской области Владимира Ивановского.



Как "Телеграммы из Орла", площадку благоустроят в 2024 году благодаря программе "Формирование современной городской среды на территории Орловского муниципального округа". Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Определена сметная стоимость объекта. Как сообщает тг-канал, площадку благоустроят в 2024 году благодаря программе "Формирование современной городской среды на территории Орловского муниципального округа". Проектно-сметная документация уже прошла государственную экспертизу. Определена сметная стоимость объекта.





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