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19:00, 12 апреля 2024 года

В Орловской области продолжается международный чемпионат профмастерства "Абилимпикс"

Он проводится ежегодно для людей с ограниченными возможностями здоровья.



В 2024 году в соревнованиях приняли участие 155 человек. Они соревнуются в 32 номинациях.

Например, Виктория Абрамова выбрала натюрмортную съемку, а Ксения Ященко - портретную.

Большие детали должны быть где-то посередине. Более мелкие – где-то по краям, чтобы это не было разбросано на всем фоне, - поделилась участница международного чемпионата "Абилимпикс" Виктория Абрамова.

Орловцам предлагают изготовить керамическую посуду, отремонтировать автомобиль и даже сделать авторский массаж. В 2024 году чемпионат – юбилейный. За десять лет соревнование для людей с ограниченными возможностями здоровья стало самым узнаваемым профориентационным мероприятием в стране.


Эльза Ахмедбекова
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