Главная » Новости



19:00, 12 апреля 2024 года В Орловской области продолжается международный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" Он проводится ежегодно для людей с ограниченными возможностями здоровья.







В 2024 году в соревнованиях приняли участие 155 человек. Они соревнуются в 32 номинациях.



Например, Виктория Абрамова выбрала натюрмортную съемку, а Ксения Ященко - портретную.



– Большие детали должны быть где-то посередине. Более мелкие – где-то по краям, чтобы это не было разбросано на всем фоне, - поделилась участница международного чемпионата "Абилимпикс" Виктория Абрамова.



Орловцам предлагают изготовить керамическую посуду, отремонтировать автомобиль и даже сделать авторский массаж. В 2024 году чемпионат – юбилейный. За десять лет соревнование для людей с ограниченными возможностями здоровья стало самым узнаваемым профориентационным мероприятием в стране.





Эльза Ахмедбекова



