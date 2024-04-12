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16:30, 12 апреля 2024 года Орловский школьник разработал средство для диагностики и терапии онкозаболеваний В работе помог искусственный интеллект.







Десятиклассник школы №13 города Орла Вадим Ветров с помощью искусственного интеллекта разработал средство для диагностики и терапии онкозаболеваний.



Неординарные решения орловца оценили в Москве, в финале Национальной технологической олимпиады. Конкурс объединил 104 школьника из 28 регионов страны. Юные программисты, используя ИИ, искали новые молекулы к препаратам, которые лечат онкозаболевания.



За спиной Вадима Ветрова уже три таких конкурса, везде он занял призовые места. Сейчас молодой человек трудится над созданием своего мессенджера.





Александра Бахтина



