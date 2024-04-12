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15:49, 12 апреля 2024 года В память о погибшем в ходе СВО орловце высадили дуб 12 апреля Александру Трубникову исполнилось бы 37 лет.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В Ливнах в память о погибшем под Макеевкой Александре Трубникове посадили дуб. Рядовой посмертно награжден орденом Мужества.



- Сегодня сынишка Александра Сергеевича, его супруга и родители в парке Славянский сад посадили дуб в память об отце, муже, сыне, - сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны".



Александр воевал в составе штурмовой группы. Во время боя был сражен осколками. Трагедия случилась в октябре 2023 года.









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