В память о погибшем в ходе СВО орловце высадили дуб

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15:49, 12 апреля 2024 года
В память о погибшем в ходе СВО орловце высадили дуб12 апреля Александру Трубникову исполнилось бы 37 лет.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
В Ливнах в память о погибшем под Макеевкой Александре Трубникове посадили дуб. Рядовой посмертно награжден орденом Мужества.
- Сегодня сынишка Александра Сергеевича, его супруга и родители в парке Славянский сад посадили дуб в память об отце, муже, сыне, - сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны".
Александр воевал в составе штурмовой группы. Во время боя был сражен осколками. Трагедия случилась в октябре 2023 года.
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