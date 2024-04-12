Орловские футболистки борются за звание лучшей студенческой команды страны
Всероссийский финал проекта "Мини-футбол — в вузы!" проходит в эти дни в Нижнем Новгороде.
Футболистки ОрелГУ-КПРФ отстаивают звание сильнейшей студенческой команды страны. Команда в всероссийском финале проекта "Мини-футбол — в вузы" успешно преодолела групповой этап, проведя три победных матча.
12 апреля в рамках четвертьфинала орловчанки обыграли сборную Бурятского государственного университета 5:1. Полуфинал состоится 13 апреля.