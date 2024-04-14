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9:00, 14 апреля 2024 года

Орловскую область на фестивале Ночной лиги представят три команды

В регионе впервые состоялся региональный чемпионат в трех дивизионах.


В Орловской области завершен региональный чемпионат Ночной лиги. Впервые он был проведен в трех дивизионах: "Любитель 50+", "Любитель 40+", "Лига Мечты 18+".

Победители всех турниров отправятся в "Сириус" на фестиваль хоккея. В дивизионе "Любитель 50+" победителем стал "Метеор", лучшей командой среди спортсменов старше 40 лет стала "Основа", в молодежном дивизионе победила "Ледовая Арена".

Накануне прошла жеребьевка фестиваля Ночной лиги, в рамках которой все команды узнали своих соперников.

Дивизион "Лига Будущих чемпионов":
  • "Аванта-Псков" (Псковская область);
  • "Регион-53" (Новгородская область);
  • "Основа" (Орловская область);
  • "Русич" (Ярославская область).
Дивизион "Любитель 50+. Малый кубок":
  • "Субедей" (Республика Тыва);
  • ХК "Бочкари 50+" (Алтайский край);
  • "Метеор" (Орловская область);
  • ХК "Мое море" (Ставропольский край).
Дивизион "Лига Мечты". Малый кубок:
  • "Факел ЛМ" (Ямало-Ненецкий АО);
  • "Мамонты" (Чувашская Республика);
  • "Ледовая Арена" (Орловская область);
  • "Гвардия ЛМ" (Краснодарский край).



Анастасия Дорохова
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