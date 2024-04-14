Главная » Новости



9:00, 14 апреля 2024 года Орловскую область на фестивале Ночной лиги представят три команды В регионе впервые состоялся региональный чемпионат в трех дивизионах.





В Орловской области завершен региональный чемпионат Ночной лиги. Впервые он был проведен в трех дивизионах: "Любитель 50+", "Любитель 40+", "Лига Мечты 18+".



Победители всех турниров отправятся в "Сириус" на фестиваль хоккея. В дивизионе "Любитель 50+" победителем стал "Метеор", лучшей командой среди спортсменов старше 40 лет стала "Основа", в молодежном дивизионе победила "Ледовая Арена".



Накануне прошла жеребьевка фестиваля Ночной лиги, в рамках которой все команды узнали своих соперников.



Дивизион "Лига Будущих чемпионов":

"Аванта-Псков" (Псковская область);

"Регион-53" (Новгородская область);

"Основа" (Орловская область);

"Русич" (Ярославская область). Дивизион "Любитель 50+. Малый кубок": "Субедей" (Республика Тыва);

ХК "Бочкари 50+" (Алтайский край);

"Метеор" (Орловская область);

ХК "Мое море" (Ставропольский край). Дивизион "Лига Мечты". Малый кубок: "Факел ЛМ" (Ямало-Ненецкий АО);

"Мамонты" (Чувашская Республика);

"Ледовая Арена" (Орловская область);

"Гвардия ЛМ" (Краснодарский край).





Анастасия Дорохова



