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14:27, 12 апреля 2024 года Юные орловцы "пробовались" в космонавты Ребятам из семей участников СВО организовали праздник на космическую тематику.



Фото: Татьяна Тимохина

В "Мечте" выбирали кандидатов в космонавты. Фонд "Защитники Отечества" провел игровую программу для детей участников СВО в честь Дня космонавтики.

Для ребят организовали конкурсы, загадки и игры на космическую тематику: дети попали под импровизированный метеоритный дождь, пообщались с "инопланетянами" и создали макет ракеты.





Татьяна Тимохина



