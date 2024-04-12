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13:54, 12 апреля 2024 года В Орловскую область придет дождливая и ветреная погода Также станет немного холоднее.





В ближайшие дни в Орловскую область придет дождливая и ветреная погода, станет немного холоднее. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

13 апреля на территории региона прогнозируется облачность с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: от пяти до десяти градусов тепла, днем от 14 до 19 градусов.



Днем 14 апреля местами ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от пяти до десяти градусов, днем от 14 до 19 градусов.



15 апреля ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью от четырех до девяти градусов, днем от 11 до 16 градусов.





Артем Ежаков



