Главная » Новости



12:55, 12 апреля 2024 года 58-летнего орловца задержали за повреждение чужого автомобиля Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием.



Фото: архив

В Орле задержали мужчину, который повредил чужое авто. О происшествии во дворе на улице Ливенской стражам порядка сообщил прохожий. По его словам, неизвестный разбивал руками стекло автомобиля "Пежо". Полицейские доставили дебошира в отдел полиции № 1 по Железнодорожному району.



Пожилой мужчина признался в содеянном. Он объяснил свой поступок нетрезвым состоянием.



- Мужчина выразил намерение возместить потерпевшей причиненный ущерб, который составил порядка 15 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Расследование уголовного дела продолжается. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.





Вести-Орёл



