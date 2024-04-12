58-летнего орловца задержали за повреждение чужого автомобиля
Свой поступок он объяснил нетрезвым состоянием.
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В Орле задержали мужчину, который повредил чужое авто. О происшествии во дворе на улице Ливенской стражам порядка сообщил прохожий. По его словам, неизвестный разбивал руками стекло автомобиля "Пежо". Полицейские доставили дебошира в отдел полиции № 1 по Железнодорожному району.
Пожилой мужчина признался в содеянном. Он объяснил свой поступок нетрезвым состоянием.
- Мужчина выразил намерение возместить потерпевшей причиненный ущерб, который составил порядка 15 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Расследование уголовного дела продолжается. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.