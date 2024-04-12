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11:11, 12 апреля 2024 года Сквер имени Гуртьева в Орле благоустроят за три месяца На объекте трудятся 30 человек и шесть единиц техники.



Фото: администрация города Орла

В Орле начались работы по благоустройству сквера Гуртьева. Обновлением общественного пространства занимается ТСК "Альянс", сообщили в мэрии города.



Подрядчик уже частично демонтировал бордюр, тротуарную плитку и асфальтовое покрытие. Часть бордюра уже установлена, как и небольшой участок тротуара от улицы Пионерской.



- Сквер планируем благоустроить в течение двух с половиной - трех месяцев. Основная и длительная позиция - электрика, которая делается в течение 55 рабочих дней, - рассказал представитель подрядной организации.





Сергей Мерцалов



