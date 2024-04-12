Сквер имени Гуртьева в Орле благоустроят за три месяца
На объекте трудятся 30 человек и шесть единиц техники.
Фото: администрация города Орла
В Орле начались работы по благоустройству сквера Гуртьева. Обновлением общественного пространства занимается ТСК "Альянс", сообщили в мэрии города.
Подрядчик уже частично демонтировал бордюр, тротуарную плитку и асфальтовое покрытие. Часть бордюра уже установлена, как и небольшой участок тротуара от улицы Пионерской.
- Сквер планируем благоустроить в течение двух с половиной - трех месяцев. Основная и длительная позиция - электрика, которая делается в течение 55 рабочих дней, - рассказал представитель подрядной организации.