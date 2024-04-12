В Орловской области сухая трава горела на площади более 10 гектаров
На ликвидацию возгораний выезжали пожарные.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
На Орловщине спасатели продолжают борьбу с палом сухой растительности и мусора. 11 апреля термические точки обнаружили в Орловском округе, Хотынецком, Мценском, Ливенском и Кромском районах. Травяные пожары охватили площадь более 10 гектаров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, все возгорания ликвидировали сотрудники местных пожарно-спасательных частей. Инспекторы государственного пожарного надзора проводят административное расследование.