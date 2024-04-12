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10:00, 12 апреля 2024 года Финансирование нацпроектов в Орловской области увеличили на 260 миллионов рублей Средства выделили на ремонт дорог в Залегощенском, Ливенском и Колпнянском районах.



Фото: архив

На текущей неделе объем финансирования национальных проектов в Орловской области увеличился на 260 миллионов рублей. Средства выделены по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".



Деньги направят на ремонт дорог в Залегощенском, Ливенском и в Колпнянском районах. В порядок приведут участки "Залегощь-Красное", "Ливны-Орлово" и "Колпна-Белый Колодезь Первый-Просека". Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований Орловской области, которое провел губернатор Андрей Клычков.











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