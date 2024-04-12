В Орловской области стартовала ярмарка трудоустройства
Первая площадка работала в Мценске.
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В городе Мценске прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", мероприятие посетили 58 человек.
Восемь амчан получили приглашение на работу. Двоих трудоустроили сразу, шестеро оформятся в ближайшее время.
Всего на ярмарке было представлено 139 вакансий. Работу предлагают завод спецтехники, литейный завод и мценское подразделение вневедомственной охраны. Кроме того, посетители ярмарки могли получить полную информацию о службе по контракту от представителей пункта отбора.