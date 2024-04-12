Орловцы доставили груз танкистам-штурмовикам

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9:00, 12 апреля 2024 года
Орловцы доставили груз танкистам-штурмовикамБойцам привезли доски, генератор и продукты питания.
Фото: Сергей Лежнев
Единый Орловский тыл продолжает свою работу в зоне СВО. 11 апреля груз доставили военным, которые сражаются на авдеевском направлении.
- Именно здесь, под Донецком, российская армия продолжает наступление - для полного освобождения Донбасса от врага, - отметил в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.
Штурмовому танковому подразделению из Орла привезли стройматериалы, необходимые для обустройства позиций. Бойцам передали доски, генератор, продукты и питьевую воду - все, о чем они просили.
Сергей Мерцалов
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