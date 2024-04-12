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9:00, 12 апреля 2024 года Орловцы доставили груз танкистам-штурмовикам Бойцам привезли доски, генератор и продукты питания.



Фото: Сергей Лежнев

Единый Орловский тыл продолжает свою работу в зоне СВО. 11 апреля груз доставили военным, которые сражаются на авдеевском направлении.



- Именно здесь, под Донецком, российская армия продолжает наступление - для полного освобождения Донбасса от врага, - отметил в своем телеграм-канале советник губернатора Сергей Лежнев.



Штурмовому танковому подразделению из Орла привезли стройматериалы, необходимые для обустройства позиций. Бойцам передали доски, генератор, продукты и питьевую воду - все, о чем они просили.





Сергей Мерцалов



