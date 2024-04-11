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19:27, 11 апреля 2024 года Орловские судебные приставы выдворили из России 35 нелегалов В ближайшие пять лет въезд им будет закрыт.





Орловские судебные приставы выдворили из России 35 нелегалов. Гостей-нарушителей проводили до границы и передали пограничной службе ФСБ.



Мигранты нарушили правила въезда, а также незаконно трудились на территории страны. В ближайшие пять лет въезд на территорию России им будет закрыт. Если вновь последуют нарушения, их ждет уголовная ответственность.





Евгения Костомарова



