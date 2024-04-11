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18:32, 11 апреля 2024 года В 2023-м году орловцы обогатили мошенников на 600 миллионов рублей В регионе фиксируется рост дистанционных преступлений.





В 2023-м году у жителей Орловской области путем дистанционного мошенничества похищено более 600 миллионов рублей. Такие данные представили в прокуратуре региона.



На Орловщине фиксируется рост таких преступлений. Только за первый квартал 2024-го года в области зарегистрировано 786 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 400 эпизодов составляют факты дистанционного мошенничества.





Артем Ежаков



