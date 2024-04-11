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20:30, 11 апреля 2024 года Военно-исторический музей Орла пополнится трофейным американским флагом Он был добыт в боях под Крынками.







В Военно-историческом музее Орла побывали бойцы СВО. В боевой группе — орловцы и старооскольцы. Военные встретились со студентами и курсантами Академии ФСО и института им. Лукьянова.



Бойцы показали трофейный американский флаг, добытый в бою под Крынками Херсонской области. Он станет экспонатом выставки "Донбасс — Россия", размещенной в музее. С момента открытия ее уже посетили более тысячи человек.





Эва Стасюлевич



