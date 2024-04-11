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17:10, 11 апреля 2024 года В Орловской области руководителей двух подрядных фирм взяли под стражу Им предъявили обвинения в мошенничестве.



Фото: скриншот из видео СКР России по Орловской области

В Орловской области под стражей оказались гендиректоры двух подрядных организаций. Их обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело возбудили благодаря совместной работе сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, Следственного комитета РФ и ФСБ. По предварительным данным, для работ на одном из объектов в Дмитровске, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", заключили контракт с обществом с ограниченной ответственностью. С апреля по август 2023 года глава фирмы-подрядчика и привлеченный субподрядчик похитили более 1,9 миллиона рублей. Они поставили детское игровое оборудование и спортивные комплексы по завышенной стоимости и с худшими характеристиками, чем было прописано в контракте. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Орловской области, мужчины допрошены, проведены обыски, изъята необходимая документация, запланирован комплекс судебных экспертиз. Им предъявлены обвинения в мошенничестве.





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