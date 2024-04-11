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17:26, 11 апреля 2024 года Детский парк Орла обработают против клещей Это займет несколько дней.





С 15 по 17 апреля включительно Детский парк Орла обработают против клещей. Нахождение в указанные дни на территории парка запрещено, сообщили в пресс-службе учреждения.



Также напомним, что в эти же дни пройдет противоклещевая обработка городского парка.



Между тем, от укусов клещей в Орловской области пострадали уже 11 человек.





Артем Ежаков



