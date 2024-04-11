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20:00, 11 апреля 2024 года На Орловщине нарциссы и лесные фиалки распустились раньше обычного Рано зацвели и другие растения в дендрарии Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.







На Орловщине уже благоухают растения, которые обычно прорастают только в мае: нарциссы, лесные фиалки, мускари, примула весенняя, пролеска. Все они растут на территории дендрапарка ВНИИСПК. Всего в коллекции здесь более 350 видов, форм и сортов декоративных растений.



Единственное растение, которое зацвело здесь в свой обычный срок, — кизил, или мужской дерен.



Уже скоро цветов и зелени в дендрарии станет гораздо больше. Он был создан, чтобы собрать многообразие растений, которые смогут прижиться в нашем климате, а также редкие растения Орловской области. Например, за ветреницей специально ездили в Калужскую область.





Татьяна Тимохина



