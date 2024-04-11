Главная » Новости



16:51, 11 апреля 2024 года В Орловской области рассмотрят дело о смертельном конфликте соседей В убийстве обвиняется житель Новодеревеньковского района.





В Орловской области в суд направлено дело об убийстве 61-летнего жителя деревни Суры в январе 2024-го года. В преступлении обвиняют его соседа.



Как рассказали в СУ СК России по региону, вечером мужчины выпивали. Застолье переросло в ссору, и фигурант зарезал собутыльника.



За убийство обвиняемому грозит от шести до пятнадцати лет заключения.





Артем Ежаков



