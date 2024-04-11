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16:14, 11 апреля 2024 года Городской парк Орла обработают от клещей Горожан просят воздержаться от его посещения.





С 15 по 17 апреля на территории городского парка Орла проведут обработку от клещей. Жителей и гостей города просят воздержаться от его посещения до 18 апреля.



Химический состав препарата для обработки территории может быть опасен для здоровья людей и животных, напомнили в горпарке.





Артем Ежаков



