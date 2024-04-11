Главная » Новости



19:00, 11 апреля 2024 года На Орловщине появилась первая медиахоккейная команда Собрали коллектив спортсменов-блогеров два друга.







Орловские хоккеисты стали блогерами. В регионе появилась первая медиахоккейная команда. Собрали коллектив хоккеистов-блогеров два друга.



Орловцы Максим Игнашин и Максим Харлашкин сами вышли в блогерство с короткими роликами на жизненные темы. Спустя время решили: пора соединить два своих хобби — хоккей и съемки.



В составе медиахоккейного коллектива — игроки команды Орловского госуниверситета. Все вместе придумали название, логотип и форму с особым акцентом — на спине вместо фамилий прозвища.





Анастасия Дорохова



