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8:00, 12 апреля 2024 года Под Орлом запустили еще один асфальтобетонный завод Производство наладили в Хотынецком районе.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

После периода подготовки, замены оборудования и наладки процессов на Хотынецком дорожном участке заработал асфальтобетонный завод. Как сообщает ГУП ОО "Дорожная служба", каждый этап производства тщательно контролируется, чтобы гарантировать высокий итоговый результат.



- Чтобы в срок выполнять поставленные задачи, специалистам необходима качественная смесь. Для сотрудников, работающих на заводе, это основной приоритет, - говорится в сообщении "Дорожной службы".



Напомним, что в настоящее время асфальт производят на предприятиях в Ливнах, Глазуновке и Хотынце. К работе заводы приступили в первых числах апреля.



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Сергей Мерцалов



