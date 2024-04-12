Под Орлом запустили еще один асфальтобетонный завод
Производство наладили в Хотынецком районе.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
После периода подготовки, замены оборудования и наладки процессов на Хотынецком дорожном участке заработал асфальтобетонный завод. Как сообщаетГУП ОО "Дорожная служба", каждый этап производства тщательно контролируется, чтобы гарантировать высокий итоговый результат.
- Чтобы в срок выполнять поставленные задачи, специалистам необходима качественная смесь. Для сотрудников, работающих на заводе, это основной приоритет, - говорится в сообщении "Дорожной службы".
Напомним, что в настоящее время асфальт производят на предприятиях в Ливнах, Глазуновке и Хотынце. К работе заводы приступили в первых числах апреля.