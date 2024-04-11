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18:00, 11 апреля 2024 года Судьбу лагеря "Алые паруса" под Ливнами решит экспертиза Учреждение посетили представители департамента образования и областного совета.







Представители департамента образования и областного совета посетили детский лагерь "Алые паруса" в Ливенском районе, закрытый шесть лет назад. Тогда условия для пребывания ребят признали непригодными, а корпуса — аварийными.



Состояние корпусов и сооружений продолжается с каждым днем. За лагерем по мере возможности присматривают сотрудники Крутовской школы.



Решение — восстанавливать лагерь или строить новый — будет принято уже в июне. Если по результатам экспертизы выяснится, что износ составляет более 70%, строения пойдут под снос.





Екатерина Габова



