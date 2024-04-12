Житель Орла самостоятельно нашел угнанную "четырку"

Свою легковушку он обнаружил в Орловском округе.

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Орловец самостоятельно раскрыл угон автомобиля. Мужчина припарковал свой "ВАЗ-2114" в Заводском районе Орла, а когда вернулся, то обнаружил, что автомобиль исчез. Он сообщил об угоне в полицию.

Розыском занялись оперативники. Параллельно с ними искал автомобиль и владелец.

Мужчине повезло больше. Он заметил свою машину в Орловском муниципальном округе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, орловец немедленно сообщил полицейским о своей находке. Прибывшие на место оперативники задержали 50-летнего мужчину, который вернулся к угнанному транспортному средству.