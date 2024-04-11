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14:56, 11 апреля 2024 года

Расписание и маршрут некоторых электричек в Орловской области временно изменится

Это связано с ремонтными работами.


Расписание ряда пригородных поездов в Орловской области изменится в связи с ремонтными работами. Технологические окна назначены 12 и 16 апреля с 10:30 до 20:30. В это время будут менять стрелочные переводы на станциях Дишня и Верховье, сообщили в пресс-службе МЖД.

В дни ремонта некоторые пригородные поезда на участке "Орел – Верховье – Ливны" будут ездить по укороченным маршрутам.

• поезд №6441/6442 "Орел – Ливны" будет отправляться из Орла в 08:31 и прибывать на станцию Дишня в 10:34, в обратном направлении поезд №6405/6406 Ливны – Орел отправится со станции Дишня в 16:23 и прибудет в Орел в 18:32;

• поезд №6443/6446 "Орел – Верховье" отправится из Орла в 12:45 и прибудет на станцию Залегощь в 14:56, в обратном направлении поезд №6403/6404 "Верховье – Орел" отправится со станции Залегощь в 15:46 и прибудет в Орёл в 17:51.


Артем Ежаков
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