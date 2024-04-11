Орловская молодежь встретилась с участником освобождения заложников в Беслане
С ребятами пообщался Владимир Силантьев.
Участник спецоперации по освобождению заложников в школе Беслана Владимир Силантьев встретился с орловской молодежью. Инициатором встречи выступило региональное отделение ДОСААФ России.
Ветеран управления "В" центра специального назначения ФСБ России рассказал о страшных событиях 20-летней давности, своих товарищах и русском духе, который позволяет стране объединяться даже в самые тяжелые моменты истории.
Новая встреча ребят и Владимира Силантьева пройдет в сентябре.