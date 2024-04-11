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14:27, 11 апреля 2024 года Субботник в Орле запланирован на 13 апреля Губернатор Андрей Клычков пригласил всех желающих на уборку областной столицы.





Большой субботник в Орле запланирован на 13 апреля. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков, его слова приводит региональный информационный портал.



Субботники также пройдут в муниципальных образованиях Орловщины.



Глава региона пригласил всех желающих на уборку. Сам Андрей Клычков вместе с семьей тоже присоединится к процессу.





