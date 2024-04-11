Орловцы отправили в Грузию более двух тонн сосисок
Мясная продукция соответствует ветеринарным требованиям.
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В апреле в Грузию из Орловской области отправили первую партию сосисок общим весом 2,3 тонны. Соблюдение ветеринарных требований проверили специалисты регионального Россельхознадзора.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, орловское предприятие получило право на экспорт готовой мясной продукции в страны ЕАЭС, Кубу, Азербайджан, Узбекистан и Грузию. Качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.