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11:53, 11 апреля 2024 года Андрей Клычков попросил орловцев не жечь сухую траву Он напомнил об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал орловцев не сжигать сухую траву на приусадебных участках. К жителям глава региона обратился во время прямого эфира в соцсетях.



- Сейчас достаточно сильный ветер, теплая погода, сухая трава. Убедительно прошу: берегите все, что окружает вас. Не доводите до крайних мер, - сказал губернатор.



Клычков также напомнил, что нарушение требований пожарной безопасности приводит к серьезным штрафам. Для граждан он может составить до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 400 тысяч рублей.





Сергей Мерцалов



