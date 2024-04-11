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11:27, 11 апреля 2024 года

Жителям Орла рассказали о современном туалете в центре города

В нем четыре кабины.

Фото: пресс-служба мэрии

В сквере Семьи областного центра работает современный общественный санузел для туристов и горожан. Работы провели по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в каждой из кабин есть места для людей с ограниченными возможностями, а также мам с детьми.

Помимо этого, внутри установлены раковины с жидким мылом, сушилкой, бесконтактная кнопка смыва, корзина для мусора, крючки для одежды, пеленальный столик для малышей.

Данная модель туалета была специально изготовлена для города Орла в таком исполнении. Речь не только о внешнем облике, а о параметрах, о функционировании наружного терминала оплаты, - сообщила директор компании "Спектр-НН" Ирина Карплюк.


Сергей Силаев
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