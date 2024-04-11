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11:26, 11 апреля 2024 года В Орловской области ушел из жизни ветеран спорта Юрий Климов Он прошел путь от ученика автослесаря до коммерческого директора.



Фото: администрация Орловского округа

10 апреля скончался Юрий Климов - ветеран спорта, обладатель множества трудовых и спортивных наград. Об этом сообщили в администрации Орловского муниципального округа.



– Он был выдающимся человеком и профессионалом своего дела. Более 60 лет он являлся членом Профсоюза и занимал должность председателя Совета директоров АО "Орелхолодмаш", - сказано в сообщении.



В 2000 году Юрий Климов стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, с 2011 по 2016 годы представлял интересы избирателей в Неполодском сельском совете народных депутатов.





Сергей Силаев



