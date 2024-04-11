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10:29, 11 апреля 2024 года В Ливнах горела трехкомнатная квартира Пожарные спасли трех и эвакуировали 14 человек.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В одной из трехкомнатных квартир на улице Денисова в Ливнах 10 апреля произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило в 18:14. На место прибыли сотрудники 7-й и 8-й пожарно-спасательных частей города.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, в результате пожара в квартире на 2-м этаже частично выгорела спальня и балкон, закоптились и частично оплавились оконные рамы 4, 5 и 7 этажей.



Из многоэтажки спасли трех и эвакуировали 14 человек. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.





Сергей Мерцалов



