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10:23, 11 апреля 2024 года Подрядчик, ремонтировавший Карачевку в Орле, оштрафован почти на 16 миллионов Работы по нацпроекту не были выполнены в срок.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Прокуратура Заводского района города Орла провела проверку и установила, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" между объединенным муниципальным заказчиком и компанией "Нерудстрой " в октябре 2022 года был заключен контракт. Подрядчик должен был отремонтировать Карачевское шоссе Орла до 30 сентября 2023 года.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, полностью работы в срок выполнены не были. В связи с этим юридическое лицо получило штраф в размере 15,7 миллиона рублей. К настоящему времени ремонт завершен.





Сергей Силаев



