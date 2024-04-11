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10:10, 11 апреля 2024 года Орловцы попросили губернатора переселить их из аварийного жилья Глава региона провел прием граждан.



Фото6 пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Андрей Клычков провел прием граждан. Всего было 12 обращений, четыре из которых - коллективные.



За помощью к главе региона пришли жители Орла, Ливен, Урицкого района, Орловского округа. Несколько вопросов были связаны с социальной поддержкой. Так, речь шла о предоставлении квартир сиротам, переселении из аварийного жилья и проведении воды в одной из деревень.



Помимо этого, жители региона обратились к Андрею Клычкову с просьбой о благоустройстве дворов, организации дистанционной школьной аттестации, а также пожаловались на работу управляющих компаний, сообщили в пресс-службе облправительства.



В итоге губернатор дал ряд поручений членам правительства и главам районов и городов.





Сергей Силаев



