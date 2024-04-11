Орловцы попросили губернатора переселить их из аварийного жилья

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10:10, 11 апреля 2024 года
Орловцы попросили губернатора переселить их из аварийного жильяГлава региона провел прием граждан.
Фото6 пресс-служба губернатора Орловской области
Губернатор Андрей Клычков провел прием граждан. Всего было 12 обращений, четыре из которых - коллективные.
За помощью к главе региона пришли жители Орла, Ливен, Урицкого района, Орловского округа. Несколько вопросов были связаны с социальной поддержкой. Так, речь шла о предоставлении квартир сиротам, переселении из аварийного жилья и проведении воды в одной из деревень.
Помимо этого, жители региона обратились к Андрею Клычкову с просьбой о благоустройстве дворов, организации дистанционной школьной аттестации, а также пожаловались на работу управляющих компаний, сообщили в пресс-службе облправительства.
В итоге губернатор дал ряд поручений членам правительства и главам районов и городов.
Сергей Силаев