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10:01, 11 апреля 2024 года Из-за пала сухой травы в Орловской области сгорели несколько домов Пострадавших нет.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За минувшие сутки в Орловской области из-за неконтролируемого пала сухой травы произошло несколько пожаров. Они были зафиксированы в Болховском, Мценском и Сосковском районах.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, днем 10 апреля горела сухая трава в деревне Гнилое Болото Сосковского района. В результате огонь перекинулся на нежилой дом и полностью уничтожил его. Также в этот день полностью сгорел нежилой дом в деревне Подбелевец Мценского района. Приехавшие на место ЧП пожарные спасли гараж.



Аналогичное возгорание зафиксировали в деревне Курасова Болховского района. Там выгорела сухая трава на площади одного гектара. Огонь уничтожил несколько заброшенных строений. Пожарным удалось спасти жилой дом и несколько построек.



Как уточнили в региональном ведомстве, во всех случаях возможной причиной возгорания стал неконтролируемый пал сухой травы. Пострадавших нет.





Сергей Мерцалов



