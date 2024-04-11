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12:59, 11 апреля 2024 года В Орле прошел фестиваль постной кухни Секретами приготовления с прихожанами поделились профессионалы и любители.



Фото: Успенский собор города Орла

В Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла состоялся фестиваль постной кухни. Секретами приготовления блюд поделились шеф-повар Орловской православной гимназии Галина Рещикова, молодая хозяйка Анна Бородина, а также шеф-повара орловских ресторанов. Работники Успенского собора также приготовили много постных блюд.



На мастер-классах показали, как приготовить вкуснейшие постные котлеты, заливное, салаты, закуски, соусы, пироги и торты. Зрители не только увидели сам процесс, но и смогли попробовать блюда. Как отметили в Орловской митрополии, результатом остались довольны все участники фестиваля.





Вести-Орёл



