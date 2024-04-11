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9:30, 11 апреля 2024 года В район Авдеевки орловцы доставили 20 тонн питьевой воды Аквагруз солдатам передал Сергей Лежнев.



Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева

Жители Орловской области доставили очередную посылку на фронт. Более 20 тонн воды солдатам под Авдеевку привез советник губернатора Сергей Лежнев.



- Сейчас температура воздуха на фронте уже достигла отметки 25 градусов. Кроме того, остаются высокими темпы боевых действий. Знаем о большой потребности в воде, будем стараться организовывать систематическую доставку водоприпасов на фронт, - написал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.



Он отметил, что в жарких условиях вода становится ключевым ресурсом для восстановления сил и снятия усталости.





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