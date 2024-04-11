В район Авдеевки орловцы доставили 20 тонн питьевой воды
Аквагруз солдатам передал Сергей Лежнев.
Фото: скриншот из видео Сергея Лежнева
Жители Орловской области доставили очередную посылку на фронт. Более 20 тонн воды солдатам под Авдеевку привез советник губернатора Сергей Лежнев.
- Сейчас температура воздуха на фронте уже достигла отметки 25 градусов. Кроме того, остаются высокими темпы боевых действий. Знаем о большой потребности в воде, будем стараться организовывать систематическую доставку водоприпасов на фронт, - написал в своем телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
Он отметил, что в жарких условиях вода становится ключевым ресурсом для восстановления сил и снятия усталости.