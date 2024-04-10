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20:35, 10 апреля 2024 года Орловщина закрыла потребность в датчиках для систем непрерывного мониторинга глюкозы Их закупили на 2024-й год.





Орловская область полностью закрыла годовую потребность в датчиках для систем непрерывного мониторинга глюкозы, которые используют дети в возрасте с четырех до 17 лет включительно с сахарным диабетом первого типа. Об этом в ходе прямого эфира в "ВКонтакте" рассказал губернатор Андрей Клычков.



Всего закупили 5992 датчика на общую сумму почти 36 миллионов рублей, приводит слова губернатора тг-канал "Телеграммы из Орла".





