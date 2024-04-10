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18:43, 10 апреля 2024 года Прием в орловские техникумы и колледжи начнется с 17 июня Кампания продолжится до 15 августа.





Прием документов в орловские техникумы и колледжи начнется с 17 июня и продолжится до 15 августа. До 25 ноября, если останутся места, будет добор. Об этом в прямом эфире для ЦУР рассказала глава департамента образования Орловской области Ирина Патронова.



Ребят готовы встретить 18 техникумов и колледжей, три организации высшего образования, у которых также есть техникумы и колледжи, и филиал Петербургского государственного университета путей сообщения.





