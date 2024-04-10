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18:21, 10 апреля 2024 года В Ливнах на День Победы запланировали салют Подрядчика для проведения фейерверка уже ищут.





На сайте Госзакупок объявлен электронный аукцион по организации и проведению праздничного фейерверка, посвященного Дню Победы в городе Ливны 9 мая. Заявки принимают до 18 апреля. Начальная цена торгов установлена на отметке в 200 тысяч рублей.



Согласно проекту контракта, салют должен прогреметь с 22:00. Продолжительность фейерверка должна быть не менее пяти минут. Паузы между моментами раскрытия "огненных цветков" – не менее полутора секунд и не более четырех секунд. Фейерверк должен быть композиционным, динамичным и развиваться по нарастающей к финалу – с увеличением интенсивности и качества выстрелов, с постоянной сменой эффектов.





