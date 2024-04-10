260 орловцев нуждаются в гемодиализе

Еще несколько лет назад процедуру очистки крови можно было пройти лишь в областной столице.

В Орловской области хроническими заболеваниями почек страдают порядка семи-восьми процентов населения региона. Из них 260 человек поддерживают жизнь с помощью процедуры гемодиализа.

Несколько лет жителям региона получить диализную помощь можно было только в Орле. Сегодня негосударственные центры открыты еще в двух районах области и бесплатно оказывают помощь пациентам.

Диализный центр в Мценске работает уже шесть лет. Он обслуживает людей не только Мценского, но и соседнего Новосильского района. Здешних пациентов обслуживают четыре современных аппарата, которые принимают пациентов в две смены.