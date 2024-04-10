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18:00, 10 апреля 2024 года

Орловцы учатся на симуляторах оказанию первой медицинской помощи

В опорном ВУЗе Орла открыли аккредитационно-симуляционный центр.



В опорном вузе Орла появился аккредитационно-симуляционный центр. Для сотрудников различных организаций здесь проводят мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи. Как это сделать волонтеры-медики объясняют весьма подробно. И не только в теории, но и на симуляторах.

- Речь идет о сердечно-легочной реанимации при отсутствии деятельности сердца у пострадавшего, при отсутствии дыхания, при отсутствии сознания и вопросах оказания помощи при наружном кровотечении, - рассказал заведующий кафедрой общей хирургии и анестезиологии ОГУ имени Тургенева Александр Альянов.

Свои силы может попробовать каждый. А студенты мединститута на симуляторах обучаются с 3-го курса. Будущие врачи могут отработать навык до автоматизма, отметила старший преподаватель кафедры внутренних болезней ОГУ имени Тургенева Лилия Королева.


Татьяна Тимохина
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