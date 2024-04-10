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18:55, 10 апреля 2024 года Орловскому композитору Евгению Дербенко исполнилось 75 лет Его поздравили с юбилеем на сцене театра Тургенева.







На юбилейный концерт собрались поклонники, друзья и коллеги, с которыми Дербенко начинал творческий путь. Среди них более 150 лауреатов международных и всероссийских конкурсов.



Лучшие коллективы города исполняли музыку, написанную Дербенко в разные годы. Музыкант является автором четырех тысяч музыкальных произведений. Членом союза композиторов она стал 38 лет назад.



В конце концерта Евгений Дербенко получил цветы, подарки и самые теплые пожелания.





Эва Стасюлевич



