Главная » Новости



15:33, 10 апреля 2024 года В Ливнах иномарка сбила первоклассника ДТП произошло 10 апреля около 11 часов дня.





Сегодня днем в Ливнах под колеса автомобиля "Фольксваген" попал ученик первого класса. Иномарка двигалась по улице Пушкина и при повороте на улицу Титова сбила несовершеннолетнего мальчика, который ехал по тротуару на самокате.



Как сообщает тг-канал "Принт-ТВ Ливны", ребенок с ушибом руки был доставлен в приемный покой "Ливенской ЦРБ". К счастью, госпитализация ему не потребовалась.





Сергей Мерцалов



