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17:00, 10 апреля 2024 года Дело о мошенничестве при ремонте тротуара в Мценске закончилось штрафом Рублем наказан директор фирмы-подрядчика.





Мценский районный суд приговорил директора подрядной фирмы к штрафу в 400 тысяч рублей за мошенничество. Также с него взыщут сумму ущерба.



Как рассказали в прокуратуре, при ремонте тротуаров на улице Гагарина в Мценске осужденный представил акты, содержащие ложные сведения о выполненных работах. Фактически их часть выполнена не была. Ущерб составил 150 тысяч рублей.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.









