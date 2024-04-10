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16:30, 10 апреля 2024 года Орловским детям-сиротам вручили 12 жилищных сертификатов Церемония прошла в администрации региона.





В Орловской области жилищные сертификаты получили еще 12 детей-сирот. Об этом сообщает региональный информационный портал. В 2024-м этой категории граждан выдадут еще 31 такой сертификат.



Обладатель жилищного сертификата может купить жилье в любом муниципальном образовании Орловщины.



В этом году на обеспечение детей-сирот квадратными метрами за счет областного бюджета предусмотрено более 550 миллионов рублей.





Артем Ежаков



